«الداخلية»: ضبط 276 قضية مخدرات وتنفيذ 71 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 276 قضية مواد مخدرة بإجمالي 297 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 104,965 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 29,100 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 25,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,488 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,341 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 1 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 721 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 535 جراما، وكمية من مخدر فودو وزنت 10 جرامات، و1164 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 127 قطعة سلاح ناري بحوزة 106 متهمين، وتنفيذ 71660 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 30 متهما هاربا، وضبط 13 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وضبط 24377 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.