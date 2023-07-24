«الثقافة» تحتفل بالذكرى 71 لثورة يوليو بفعاليات متنوعة في المحافظات

نظمت وزارة الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والمحافظات، احتفالًا بالذكري 71 لثورة 23 يوليو، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة للاحتفاء بالأعياد والمناسبات الوطنية البارزة في التاريخ المصري.

ونظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة بمتحف جمال عبد الناصر، حاضر فيها نخبة من الخبراء والمثقفين والمفكرين، هم: المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، دجمال شيحه، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال شيحه للتعليم والثقافة و التنمية المستدامة.

كما شارك في اللقاء عبر zoom العميد مصطفى حمدان، من لبنان، و العماد إميل لحود، رئيس لبنان الأسبق ، والمطران عطا الله حنا، من القدس،و زوهير المعزاوي، من تونس، وقد تحدثوا في الندوة عن ثورة يوليو وأحداثًا غيرت التاريخ، تخلل اللقاء عزفًا علي العود وغناءً لأغاني الثورة، وبعد انتهاء الندوة قام السادة الحضور بجولة تفقدية للمتحف لمدة ساعة، وأشادوا بدور قطاع الفنون، ومتحف جمال عبد الناصر، في تنظيم اللقاء وفتح المتحف في يوم الإجازة الرسمية مجانًا للجمهور

كما ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد ‏جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، بعنوان «يوليو52 ‏ويونيو 2013.. ونظرة على مصر»، فى السابعة ‏والنصف مساء الاثنين 24 يوليو، بمركز الهناجر للفنون، ‏برئاسة الفنان شادى سرور‎ ‎‏.‏

وتُنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عددًا من الفعاليات المُصاحبة لمعرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة، التي تستمر من 23 يوليو وحتى 1 اغسطس 2023.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وتُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا كبيرًا من الفعاليات في القاهرة والمحافظات تتضمن ندوات ثقافية وعروضًا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية على مستوى الجمهورية، بخلاف عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التسجيلية من إنتاج الشئون المعنوية بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

كما نظم قصر ثقافة السلام احتفالية فنية، بمناسبة الاحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفرقة كورال أنغام السلام، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة.