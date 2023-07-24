وزير الرياضة يلتقي المشاركين في أسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المشاركين في أسبوع الخدمة المجتمعية لشباب الكنيسة القبطية من داخل مصر، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن يوم الشباب والرياضة بالأسبوع، الذي نظمته وحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن كافة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية متاحة أمام المشاركين في أسبوع الخدمة وكافة الشباب القبطي، موجهًا الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التعاون البناء خدمة للشباب.

إبراز النماذج الشبابية المتميزة في برلمان الشباب

وشهد اللقاء استعراض الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في عددا من المجالات وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، وإبراز النماذج الشبابية المتميزة في برلمان الشباب، وشباب يدير شباب، والقيادات الشبابية والكيانات الشبابية، رواد الأعمال، والمبتكرين والمخترعين، بالإضافة إلى تنفيذ معرض لرواد الأعمال ونشاط جواله ومعرض للحرف التراثية واليدوية، وعددا من الأنشطة الرياضية منها مسيرة مشي ومباريات كرة قدم وكرة سله وتنس طاوله وغيرها من الأنشطة الرياضية والترويحية وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.