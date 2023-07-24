قبل إعلان نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣.. «التعليم العالي» تستعد لفتح أبواب التنسيق

أيام قليلة ويتم الإعلان عن نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، إعلان النتيجة ليستطيع كل طالب تحديد هدفه والكلية التى يرغب فى الالتحاق بها حسب مجموع درجاته ونسبة نجاحه.

نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣

وتتيح جريدة «الوطن» نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣ عبر موقعها الإلكتروني، وفور ظهور النتائج، تستعد وزارة التعليم العالي لفتح أبواب التنسيق للكليات حسب مراحل تحددها ونسبة كل مرحلة للتنسيق ويلي ذلك إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التى قام بإدخالها فى مكتب التنسيق، منوهة بأنه متاح للطالب الحصول على إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.

وأكدت الوزارة عدم صحة الشائعات الخاصة بعدم وجود إمكانية للطباعة داخل موقع التنسيق الإلكتروني.

طباعة الرغبات في مكتب التنسيق

كما نوهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بأنه يمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به حتى يتمكن من الرجوع إليه وقت الحاجة.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣ أوائل أغسطس المقبل، وذلك فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

امتحانات الثانوية العامة

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انتهت في الثالث عشر من يوليو الجاري، وتجرى حاليا أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب وبمجرد الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة.