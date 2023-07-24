الكشف على 79 مريضا في قافلة طبية مجانية بالشرقية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 79 مريضا من غير القادرين بقريتي النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وقرية ابن العاص مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وأعلن عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنّ تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدأ أن القافلة استمرت على مدار اليوم، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

تحقيق التنمية المستدامة

وثمن الطحاوي، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك مجانًا.