الكشف على 1024 مريضا مجانا في قافلة طبية بقويسنا

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه جرى الانتهاء من القافلة الطبية المجانية في قرية كفر بني غريان بمركز قويسنا التي استمرت لمدة يومين، وشملت العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وشهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين في القرية والقرى المجاورة.

إجراء تحاليل وأشعة لـ 140 مواطنا خلال القافلة

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القافلة المجانية، وقعت الكشف الطبي على 1024 مترددًا في تخصصات مختلفة، كما جرى عمل تحاليل طبية متنوعة لـ 118 مواطنًا، وإجراء 22 إشاعة.

وأوضحت أنّ القافلة الطبية تأتي في إطار القوافل المستمرة التي تنظمها مديرية الصحة للقرى الأولى بالرعاية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، موجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القافلة على مدار اليومين.

القافلة شملت جميع التخصصات الطبية المختلفة

وتابعت أنّ القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية، ومن بينها باطنة ورمد وجراحة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى معمل لإجراء التحاليل المطلوبة، وجهاز أشعة، والكشف العشوائي للضغط والسكر للمرضى وقياس للسكر التراكمي وفحص للثدي وقياس وظائف الكلى، في إطار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة.