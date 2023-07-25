تكلفة إنتاج أفلام كريستوفر نولان.. من 6 آلاف إلى 230 مليون دولار

إشادات نقدية بارزة من نقاد وسينمائيين، حصدها فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، بجانب الاحتفاء الجماهيري بالفيلم، الذي جاء في المركز الثاني في قائمة شباك التذاكر الأمريكي، محققا في عطلة الأسبوع الافتتحاية في الولايات المتحدة 80.5 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 93.6 مليون دولار، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم 174 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وبالرغم من الاحتفاء الكبير بـ «Oppenheimer» لا يعتبر الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية للعالم روبرت أوبنهايمر الذي ساهم في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، هو الأضخم إنتاجيا في أعمال كريستوفر نولان السينمائية، حيث لم تتجاوز ميزانية الفيلم 100 مليون دولار، وهي تقريبا نصف ميزانية فيلمه السابق «Tent» إنتاج عام 2020 بلغت 205 ملايين دولار، وحقق إيرادات بلغت 365 مليون دولار.

«The Dark Knight Rises» الأضخم إنتاجية في مسيرة كريستوفر نولان السينمائية

يعد فيلم «The Dark Knight Rises» وهو الجزء الثالث في سلسلة «The Dark Knight» هو الأضخم إنتاجيا في مسيرة «نولان» حيث تكلف إنتاجه 230 مليون دولار، وحقق إيرادات بلغت مليار و81 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة الجزء الثاني من الفيلم الصادر عام 2008، 185 مليون دولار، والذي حقق مليارا و6 ملايين دولار.

وتتراوح التكلفة الإنتاجية لأعمال «نولان» السينمائية ما بين 160 إلى 150 مليون دولار في المتوسط منها «Interstellar» إنتاج 2014، الذي تكلف 165 مليون دولار، بينما فيلم «Inception» إنتاج 2010 تكلف إنتاجه 160 مليون دولار، وفي عام 2017 تكلف إنتاج فيلم «Dunkirk» حوالي 150 مليون دولار محققا 527 مليون دولار في دور العرض السينمائي حول العالم، وهي نفس تكلفة الجزء الأول من سلسلة «The Dark Knight» الذي طرح عام 2005 بعنوان «Batman Begins» محققا 373 مليون دولار.

6 آلاف دولار.. التكلفة الإنتاجية لـ «Following» أول أعمال «نولان»

أما الفيلم الأقل إنتاجا في أعمال «نولان» السينمائية، فيلمه الأول «Following» إنتاج 1998 الذي تكلف إنتاجه 6 آلاف دولار، وتدور أحداثه حول كاتب شاب يتابع الغرباء بحثا عن مواد للكتابة، ولكن تنقلب حياته عندما لتقي بلصًا يأخذه تحت جناحه، وحقق 48 ألف دولار عند عرضه في السينمات.

بينما تكلف فيلمه الثاني «Memento» إنتاج عام 2000 حوالي 9 ملايين دولار، وبلغت تكلفة «The Prestige» إنتاج 2006 ما يقرب من 40 مليون دولار، بينما تكلف فيلمه الأبرز «Insomnia» إنتاج 2002، وبطولة آل باتشينو 46 مليون دولار، وحقق 113 مليون دولار في شباك التذاكر.