قصة فيلم Oppenheimer.. محطات في حياة «والد القنبلة النووية»

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة حصدها فيلم Oppenheimer، من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، بعد أيام من عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم، وتستند قصة فيلم Oppenheimer بشكل أساسي على كتاب بعنوان «American Prometheus» لـ كاي بيرد ومارتن ج.شيروين، الذي نشر عام 2005، ويتعمق في حياة العالم روبرت أوبنهايمر.

قصة فيلم Oppenheimer

وتدور قصة فيلم Oppenheimer عن السيرة الذاتية لـ روبرت أوبنهايمر، عالم الفيزياء النظرية، والذي كان محوريًا في تطوير أول أسلحة نووية كجزء من مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، وأطلق عليه لقب «والد القنبلة النووية»، الذي يجسد دوره النجم كيليان مورفي، بجانب عدد من أبرز نجوم هوليوود روبرت داوني جونيور، ومات ديمون، وإيميلي بلانت، ورامي مالك.

تفاصيل فيلم Oppenheimer

وحصل الكتاب المأخوذ عنه قصة فيلم Oppenheimer على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة بوليتزر للسيرة الذاتية لعام 2006، والذي يتناول سيرة روبرت أوبنهايمر، الذي يُنسب إليه لقب «أبو القنبلة الذرية»، كان فيزيائيًا ومديرًا لمختبر لوس ألاموس التابع لمشروع مانهاتن، والذي صمم وبنى أول أسلحة نووية في العالم، تعتبر القنبلة نقطة تحول حاسمة واجتماع مهم بين العلم وأسلحة زمن الحرب.

ويتعمق الكتاب في مختلف نواحي حياة أوبنهايمر داخل وخارج مشروع مانهاتن، كما يناقش الكتاب حياته المبكرة وطموحاته وأفكاره وعلاقاته مع الفيزيائيين الآخرين، إضافة إلى جلسة الاستماع الأمنية التي أقامتها ضده هيئة الطاقة الذرية الأمريكية عام 1954.