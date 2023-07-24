داوني جونيور عن دور كيليان مورفي في «Oppenheimer»: تضحية لم أشهدها من قبل

أشاد النجم الأمريكي روبرت داوني جونيور بأداء كيليان مورفي، زميله في بطولة فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، وأوضح الممثل الذي يلعب دور رئيس لجنة الطاقة الذرية لويس شتراوس ضمن أحداث الفيلم، أنه معجب بـ التزام «مورفي» بهذا الدور.

تواضع وتضحية كيليان مورفي

وأضاف روبرت داوني جونيور، خلال حواره مع مجلة «بيبول»، قائلا «لم أشهد قط تضحية أعظم من قبل ممثل رئيسي في مسيرتي لتقديم الشخصية التي يلعبها، وكان يتمتع أيضًا بالتواضع المطلوب وهو يلعب دورًا كهذا»، وتابع: «حتى في الاستراحة الممثلين عادة ما يجتمعون لفعل أي شيء معا، ولكنه كان يفضل الاستمرار في العمل».

كواليس اختيار كيليان مورفي لبطولة «Oppenheimer»

وفي حوار سابق، كشف المخرج كريستوفر نولان أن كيليان مورفي كان اختياره الأول لأداء شخصية العالم روبرت أوبنهايمر في فيلم السيرة الذاتية، قائلا: «لقد كنت أحدق في غلاف كتاب American Prometheus لعدة أشهر، وكان هناك هذه الصورة لـ أوبنهايمر بالأبيض والأسود، وقلت لنفسي أنا أعلم من سيقوم بهذا الدور».

واتصل المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، بالممثل أثناء تواجده في المنزل في أيرلندا وعرض عليه دور العمر، قائلا: «كيليان أنا لدي نص أوبنهايمر، وأود منك أن تلعب الدور».