Oppenheimer يحقق إيرادات 33 مليون دولار في أول أيام عرضه بأمريكا

احتل فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، المركز الثاني في قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول أيام عرضه في 3610 دور عرض سينمائي، يوم الجمعة الماضي، محققا 33 مليون دولار (بما في ذلك 10.5 مليون دولار من معاينات ليلة الخميس)، وذلك وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وتذهب مؤشرات شباك التذاكر إلى تحقيق Oppenheimer إيرادات تقدر بـ80 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد، ويحتاج الفيلم الذي تصل ميزانيته إلى 100 مليون دولار أن يحقق نحو 400 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليكون مربحا بالنسبة للشركة المنتجة، وفقا لموقع «فارايتي».

إشادات نقدية بفيلم Oppenheimer: «أحد أفضل أفلام القرن الحادي والعشرين»

حظى الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج الأمريكي كريستوفر نولان باستقبال حافل من الجمهور والنقاد في مختلف أنحاء العالم، وحظى بإشادات نقدية وردود فعل إيجابية، إذ وصفه الناقد ريتشارد روبر بأنه «أحد أفضل أفلام القرن الحادي والعشرين»، بينما اعتبره الناقد ماثيو جاكسون، بمثابة «تحفة فنية»، مضيفًا أنه «أفضل فيلم لكريستوفر نولان حتى الآن، وهو خطوة إلى مستوى جديد لواحد من أفضل صانعي الأفلام لدينا».

أحداث فيلم Oppenheimer

وتدور أحداث فيلم Oppenheimer عن السيرة الذاتية للعالم الفزيائي روبرت أوبنهايمر، الذي أسهم في تطوير الأسلحة النووية الأولى المستخدمة بالحرب العالمية الثانية، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود: كيليان مورفي، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت.