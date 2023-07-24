تخفيض تنسيق مدارس التمريض في 3 مدن بمطروح.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية الصحة بمطروح خفض الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض في مطروح، للبنين والبنات، في ثلاثة مدن، وهي: مطروح، سيوة والحمام، وذلك للسماح بتقديم الطلبة فيها طبقاً للشروط واللوائح والتي أعدتها وزارة الصحة.

تفاصيل التنسيق الجديد في مدارس التمريض بمطروح

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، إن تنسيق مدارس التمريض جري تخفيض درجات التقديم الية من خلال الطلبة والطالبات الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، وهو كالتالي مدرسة مطروح الفنية للتمريض بنين 258 درجة، ومدرسة الحمام الفنية للتمريض بنات 250 درجة، ومدرسة سيوة الفنية للتمريض بنين 240 درجة.

تعليم وتدريب كوادر تمريض في مطروح

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص ل"الوطن" أن مدارس التمريض في محافظة مطروح تقوم بتعليم الطلبة والطالبات من الجانب النظري والاهتمام بالتدريبات العملية في المستشفيات لتأهيل، وإعداد كوادر تمريض علي أعلي مستوي من التميز، للدفع بها في المنشآت الصحية وسد العجز وتقديم أعلي مستوي من الخدمات الصحية والتمريضية.