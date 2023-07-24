أسماء وكلاء كلية علوم الإعاقة والتأهيل بالزقازيق بعد قرار تعيينهم

أصدر الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، عدداً من القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، حيث أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1159 بتجديد تكليف الدكتورة دعاء محمد حسن خطاب الأستاذ المساعد بقسم صعوبات التعليم بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمي ينتهي في نهاية يوليو 2024 أو لحين تغير الوضع القانوني.

كما أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1162 بتجديد تكليف الدكتور سعيد عبد الرحمن محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة السمعية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي ينتهي في نهاية يوليو 2024 أو لحين تغير الوضع القانوني.

العمل لمدة عام

وقد أصدر الدكتور الدرندلي القرار رقم 1163 بتجديد تكليف الدكتور حسام السيد محمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة العقلية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة عام أكاديمي ينتهى فى يوليو من العام المقبل.

القرار سارٍ منذ أول أغسطس 2023

كما أكد رئيس جامعة الزقازيق أن القرار سارٍ ويعمل به منذ الأول من شهر أغسطس المقبل من العام الجاري 2023، متمنيا التوفيق والسداد لهم داعيا إياهم ببذل الجهد والعطاء لصالح العلم والأبحاث والطلاب والمجتمع المدني.