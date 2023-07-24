أعمال الإنشاءات بمشروع Zoya Ghazala Bay بالساحل الشمالي تسير على قدم وساق بقيادة LMD

في إطار حرص شركةLMD ، الشركة الرائدة في التطوير العقاري على مصداقيتها والتزامها الكامل تجاه عملائها وتنفيذ الجداول الزمنية المحددة لمشروعاتها، أعلنت الشركة عن استمرار اعمال الإنشاءات بمشروعها Zoya Ghazala Bay بالساحل الشمالي في أرقى مناطق خليج غزالة - سيدي عبد الرحمن، حيث أنهت الشركة 100% من اعمال الخرسانات بكل من (Cluster1 و Cluster2و Cluster3 و Cluster4)مع الانتهاء بنسبة 100% من اعمال الدهانات الخارجية وتركيب الواجهات بهم، إضافة إلى تجهيز اعمال البياض الداخلي ل Cluster4، والانتهاء من أعمال الدهان الخارجي ل Cluster 3 وأعمال البناء ل Cluster2، في حين إنتهت من غالبية أعمال الإحلال والحفر المنطقة السكنية بالمشروع بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخرسانات للنماذج السكنية المختلفة بالمشروع حيث تم استكمال اعمال الخرسانة العادية والمسلحة لأساسات عددٍ من الوحدات بكلٍا من نماذج فيلات One-Story و Sea Villas و Signature.

جاري العمل بعمليات الإحلال لLAGOON للمرحلة الأولى بمسطح 28.000 متر

كما تعمل LMD حاليًا علي الإنتهاء من أعمال نجارة الأسقف والأعمدة، وايضًا اعمال الإحلال لنماذج الTwin وTownhouses، وتم صب اللبشة المسلحة الخاصة بالBungalows Coconut المقدمة من قبل Coconut Hotel Boutique، وجاري العمل بعمليات الإحلال لLAGOON للمرحلة الأولى بمسطح 28.000 متر، إلى جانب العمل بحمام السباحة المتواجد داخل اللاجون بالمرحلة الأولى ومن المقرر للمشروع أن يبدأ تسليم وحدات المشروع المختلفة في 2025.

ومن المنتظر أن يصبح أيقونة مميزة على سواحل خليج غزالة

Zoya Ghazala Bay هو مشروع فريد من نوعه يقام على مساحة 129.66 فدان باستثمارات إجمالية 8 مليارات جنيه، ومن المنتظر أن يصبح أيقونة مميزة على سواحل خليج غزالة بما يقدمه المشروع من مفهوم جديد للمشروعات الساحلية النابضة بالحياة والجمال، تتكامل بالمشروع جميع عناصر الحياة الهادئة، بداية من اختيار الموقع الذي تم بعناية فائقة، حيث اختارت شركة LMD بخبرتها الواسعة أن تقيم Zoya Ghazala Bay في واحٍد من أفضل مواقع الساحل الشمالي في الكيلو 142 بمنطقة خليج غزالة-سيدي عبد الرحمن، ويبعد حوالي ثلاث ساعات فقط عن القاهرة، مما يمنح المشروع ميزة كبيرة وجعله وجهة سياحية لكل من يرغب في الاستمتاع بالهدوء.