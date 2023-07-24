توقيع الكشف الطبي على 330 ألف مواطن خلال «100 يوم صحة» بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم إجراء 44 عملية بمستشفى رمد شبين الكوم خلال يوم واحد، إذ أجرى فريق من الأطباء بقيادة الدكتور إبراهيم البديوي مدير المستشفي والدكتور محمود عبدالسميع والدكتور مصطفى كمال والدكتورة أسماء زكي والدكتورة هدير زكريا والدكتور خالد سراج والدكتور خالد عبدالمجيد والدكتورة سارة الشافعي، العمليات للمرضى من جميع مراكز المحافظة، مثمنًا جهودهم في النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل المرضى لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

إقبال كبير على مبادرة 100 يوم صحة

وفي السياق ذاته، يواصل محافظ المنوفية متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تحت شعار «معاك من أول يوم» بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالي 238 فرقة ثابتة، و900 فرقة متحركة، مشيرًا إلى أنّ إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن بلغ 330 ألف مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة

وأكد محافظ المنوفية، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بالخدمات المقدمة له، كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.