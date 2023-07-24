خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في محافظة المنوفية اليوم.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية خريطة قطع المياه في بعض المناطق اليوم الاثنين، ضمن خطة الصيانة الشهرية التي تعتمدها بشكل دوري، لغسيل المروقات وتطهير الخزانات وصيانة شبكات ومحطات المياه.

أماكن قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه المنوفية أماكن قطع المياه اليوم الاثنين في قرى تابعة لـ6 مراكز هي:

- شبين الكوم: قطع المياه عن قرية مليج.

- منوف: قطع المياه عن قرى طلا وجزى ومنشاة سلطان وبرهيم.

- بركة السبع: قطع المياه بقرى ششتا الحجر وميت فارس وجنزور2 وأبومشهور.

- أشمون: قطع المياه عن قرى الغنامية والفرعونية وسمادون وساقية أبوشعرة وطلبا.

- الباجور: قطع المياه عن قرى إسطنها وتلوانة وقلينى الكبرى.

- الشهداء: قطع المياه عن قرى منصور وكفر الشيخ ودراجيل ودنشواى.

مواعيد قطع المياه

وأوضحت شركة مياه المنوفية مواعيد قطع المياه اليوم الاثنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.