وزير التنمية المحلية يتابع حادث عقار حدائق القبة.. ويوجّه بإخلاء المنازل المجاورة

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في عزبة مكاوي بحي حدائق القبة في القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضي

وأجري وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقوع الحادث وحتى الآن، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنّه انتقل إلى موقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصابين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنّ العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضي، حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أنّ سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، ما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

البحث عن مفقودين

ووجّه وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الانقاض، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، كما وجّه بتقديم الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة.