«مطرح مطروح» يحقق 1.1 مليون جنيه في اليوم الخامس لعرضه بالسينمات

كسرت إيرادات فيلم «مطرح مطروح»، للمخرج وائل إحسان، حاجز المليون الأول في شباك التذاكر، وذلك في اليوم الخامس لطرحه في دور العرض السينمائي، بعد ما حقق إيرادات أمس الأحد بلغت 205 آلاف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي مدير التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم «مطرح مطروح»

وسجل فيلم «مطرح مطروح» إجمالي إيرادات بلغت مليون و105 آلاف جنيه، بعدما حقق 191 ألف جنيه في أول أيامه، بينما ارتفعت الإيرادات مع اليوم الثاني لـ256 ألف جنيه، والتي تتقارب مع إيرادات اليوم الثالث الذي سجل فيه الفيلم 257 ألفا، وفي اليوم الرابع بلغت الإيرادات 196 ألف، بينما شهد اليوم الخامس ارتفاع نسبي بلغ 205 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «مطرح مطروح»

فيلم «مطرح مطروح» من بطولة محمود حميدة بجانب عدد من النجوم الشباب، منهم كريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، بجانب ظهور خاص للنجم البريطاني سكوت آدكنز.

ويخوض الفيلم العرض السينمائي بجانب أفلام موسم عيد الأضحى، التي تتضم «بيت الروبي»، و«البعبع»، و«تاج» و«مستر إكس»، وهي قائمة الأفلام التي يتذيل إيراداتها «مطرح مطروح».