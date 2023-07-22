فيلم «مطرح مطروح» يحقق إيرادات 704 آلاف جنيه في 3 أيام

إيرادات ضعيفة حققها فيلم «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان، في اليوم الثالث له بدور العرض السينمائي، إذ وصلت إيرادات الفيلم عن أمس الجمعة، 257 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «مطرح مطروح» إلى 704 آلاف جنيه على مدار 3 أيام، إذ لم يحقق في أول أيام عرضه بالسينمات سوى 191 ألفا، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني إلى 256 ألفا، وفي اليوم الثالث بلغت الإيرادات 257 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «مطرح مطروح»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي وأكشن في الأربيعنيات من القرن الماضي، عندما تعرض موظف وعائلته لخطر كبير بسبب سوء تفاهم ما يتسبب في اندلاع صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، إضافة إلى البريطاني سكوت آدكنز، ومن إخراج وائل إحسان.