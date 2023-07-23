إيرادات فيلم مطرح مطروح تقترب من مليون جنيه بعد 4 أيام في دور العرض

يواصل فيلم «مطرح مطروح» للمخرج وائل إحسان، تحقيق إيرادات ضعيفة في اليوم الرابع على التوالي من عرضه في السينمات، حيث حقق 196 ألف جنيه أمس، تذيّل بها قائمة الإيرادات اليومية، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي إلى 900 ألف جنيه، بعد ما حقق في أول أيامه بدور العرض 191 ألف جنيه، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لـ256 ألف جنيه، بينما وصلت إيراداته عن أمس أول الجمعة لـ257 ألف جنيه، قبل أن تتراجع الإيرادات في اليوم الرابع لـ196 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «مطرح مطروح»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن في أربعينيات القرن الماضي، حول عائلة تضعها الصدفة في مواجهة خطر كبير، ما يهدد باندلاع حرب بعد الصراع الذي تدخله الأسرة مع القوات الأجنبية، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنان محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، إضافة إلى الممثل البريطاني سكوت آدكنز، وهو من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.