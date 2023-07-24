إحالة سكرتير قرية و25 موظفا إلى التحقيق في الدقهلية

أجرى المحاسب متولي عبدالعال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، زيارة تفقدية لوحدة قرية ميت سويد، وقرر إحالة سكرتيرها و25 موظفا للتحقيق بسبب عدم التواجد خلال أوقات العمل الرسمية.

توجيهات محافظة الدقهلية بالانضباط الوظيفي

وأضاف «عبدالعال» أن الإحالة جاءت في إطار توجيهات محافظة الدقهلية بالانضباط والالتزام الوظيفي، لذا قام بالمرور والتفتيش المفاجئ على الوحدة المحلية بميت سويد لمتابعة حسن سير العمل ومدى انتظامه لإنجاز كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات والعمل عليها في سهولة ويسر وعدم تعطيلها وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

إحالة سكرتير و25 موظفا للتحقيق

وأشار إلي أنه خلال المرور علي الوحدة قام بتفقد ومراجعة دفتر الحضور والانصراف، جرى التقفيل على سكرتير الوحدة وعدد 25 من موظفي الوحدة وإحالتهم إلى للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل خلال أوقات العمل الرسمية وتكليف مدير التفتيش المالي والمتابعة بعمل مذكرة تفصيلية.

وأكد أنه يجب السير على الخطة الموضوعة بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي، مؤكداً على استمرار المرور والمتابعة الميداني للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاتها في شتى المجالات الخدمية.