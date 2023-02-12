إحالة 5 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل في وحدة صحية بأخميم

أحال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، 5 من الطاقم الطبي بالوحدة الصحية بقرية السلاموني للتحقيق، لعدم تواجدهم في مقر عملهم أثناء تفتيش مفاجئ لمتابعة سير العمل بالوحدة.

وقام رئيس مدينة أخميم وإدارة التفتيش المالي والمتابعة بالمرور على الوحدات الصحية والمصالح الحكومية بمركز أخميم لمتابعة سير العمل، وتم المرور على مجلس قروي الحواويش ووحدة صحة الأسرة بالسلاموني.

إحالة 5 من موظفي الوحدة الصحية للتحقيق

وأوضح رئيس مركز أخميم أنه تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد الموقعين بالدفتر وتواجدهم لأداء عملهم، وتم الشطب على 5 من العاملين بالقطاع الطبي لعدم تواجدهم في مقر عملهم رغم توقيعهم بكشف الحضور وإحالتهم جميعا للتحقيق.

رصد مخالفات بالوحدة الصحية

كما تم إعداد تقرير مفصل بعدة مخالفات وجدت في وحدة صحة الأسرة بالسلاموني، بينها قصور بالمعمل والمخازن وخراطيم المياه وأبواش الحريق والسباكة بنطاق الوحدة الصحية، والتشديد على التخلص الآمن للنفايا.

حملات تفتيش دورية

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة تتابع بشكل دوري العمل بالمؤسسات الحكومية التابعة لتحقيق الانضباط الوظيفي للعاملين ولحسن سير العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بالمركز.