إحالة 7 موظفين بالوحدة الصحية في قرية بسوهاج إلى التحقيق

أحال حسين حباير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، 7 من الطاقم الطبي بالوحدة الصحية في قرية نيدة بمركز أخميم، أثناء حملة تفتيشية مفاجئة لمتابعة سير العمل بوحدة صحة الأسرة بقرية نيدة، إلى التحقيق.

إحالة 7 موظفين بالوحدة الصحية بقرية نيدة إلى التحقيق

وجرى الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد الموقعين بالدفتر وتواجدهم بأداء عملهم، حتى نهاية يوم العمل، وتبين عدم تواجد 7 من العاملين بالمجال الطبي بالوحدة الصحية، فتم الشطب عليهم، واتخاذ إجراء قانوني حيالهم.

وقال حسين حبارير، إنه يجرى تكثيف حملات التفتيش والمتابعة لتحقيق الانضباط الوظيفي للعاملين، ولحسن سير العمل وانتظامه داخل المصالح الحكومية بمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج.

إحالة 5 موظفين للتحقيق بقرية السلاموني

وجرى صباحا أيضا إحالة 5 موظفين بالوحدة الصحية بقرية السلامونى بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إلى التحقيقي لعدم تواجدهم بالعمل، رغم توقيعهم بكشف الحضور، فضلا عن رصد عدة مخالفات طبية، بالمعمل ووحدة التحاليل بالوحدة، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة ضد الموظفين.