ماذا تفعل حال انفجار إطار سيارتك بسبب الحر الشديد؟.. متخصص يجيب

كثيرا ما تحدث حوادث انفجار إطارات السيارات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وفى ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال شهر يوليو الجاري، وتسجيل درجة حرارة تصل إلى 45 درجة في بعض المحافظات، يجب على قائد السيارة أن يأخذ احتياطاته لتجنب انفجار إطار سيارته، وماذا يفعل في حال تعرضه لحادث انفجار إطار السيارة

ووفق المهندس ناجى محمود المتخصص في السيارات، فإن هناك عدة إجراءات سريعة يجب على قائد السيارة أن يقوم بها حال انفجار إطار سيارته خلال الحر الشديد تتمثل فيما يلي:

كيف يتصرف قائد السيارة حال انفجار الإطار؟

- رفع القدم عن دواسة الوقود حتى تنخفض سرعة السيارة.

- عدم الضغط على «الفرامل» نهائيا، لإن الضغط عليها يتسبب في انقلاب السيارة في الحال.

- عدم تحريك «دريكسيون» القيادة واستمراره في اتجاه إطار السيارة المنفجر.

- الضغط على دواسة «الدبرياج» حال كانت السيارة «مانيوال».

نصائح لقائدي السيارات خلال الحر

وأكد قال المهندس ناجى محمود المتخصص في السيارات، إنه على قائد السيارة أن يتبع عدد من الإجراءات للمحافظة على سيارته خلال درجات الحرارة المرتفعة منها فحص «الردياتير» قبل التحرك بالسيارة يوميا، لأنه يعمل على تبريد المحرك ويعد من أهم أنظمة التبريد داخل السيارة.

وأضاف «محمود»، أنه لتجنب ارتفاع درجة حرارة السيارة يجب على قائد السيارة فحص «غاز الفريون» الخاص بتكييف السيارة، والتأكد من شحنة، منوها إلى أنه يجب اختيار زيت محرك عالي الكثافة واللزوجة لتقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك المختلفة خاصة مع زيادة السرعة.