مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الاثنين.. الصغرى تصل إلى 23 درجة

تستمر درجة الحرارة في الارتفاع، تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، إذ زادت اليوم الاثنين بمعدل درجتين.

ورغم الموجة الحارة هناك مدن سجلت أقل درجة حرارة عن بقية المحافظات، ووصلت إلى 23 درجة.

مدن تسجل أقل درجة حرارة

وسجلت محافظات الإسكندرية والسلوم ومطروح والعلمين ودمياط أقل درجات حرارة فى ظل الموجة الحارة، وذلك بين 33 و35 للعظمى والصغرى بين 23 و24 درجة.

وسجلت مطروح والسلوم درجة حرارة صغرى 23 درجة، وفي الإسكندرية سُجلت درجة الحرارة الصغرى 24 درجة.

وعن حالة الطقس يسود طقس مائل للحرارة رطب في الساعات الأولى من الصباح، وشديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل على كل الأنحاء.

درجات الحرارة على المحافظات

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.