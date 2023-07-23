حالة الطقس اليوم.. الموجه الحارة تضرب البلاد 11 يوما وتحذير من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار الموجة الحارة لتكون بذلك استمرت نحو 11 يوما، ليسود طقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

أما خلال ساعات النهار يزاداد تاثير الموجة الحارة مع امتداد أشعة الشمس، ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وفي الساعات الأولى من الصباح تنتشر الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، وتنشط الرياح على عدة مناطق على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.