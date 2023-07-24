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حبس 3 متهمين بسرقة بطاريات السيارات في القاهرة 4 أيام

كتب:

خالد فهمي
02:48 م | الإثنين 24 يوليو 2023
بطاريات السيارات- صورة أرشيفية

بطاريات السيارات- صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة بطاريات السيارات في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

تمكنت قوة من قسم شرطة المرج، من القبض على 3 أشخاص مسجلين ولهم معلومات جنائية، ويقيمون في دائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب قطع الاسلاك الخاصة بالبطاريات الموجودة في السيارات.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون أنهم ارتكبوا 9 وقائع مستخدمين ذات الأسلوب في ارتكاب سرقاتهم، وجرى ضبط عدد 9 بطارية سيارة من متحصلات الوقائع التي ارتكبوها.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في ميعادهم.

 

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