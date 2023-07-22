حبس تشكيل عصابي لغسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة الإتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات مكثفة أجراها رجال الشرطة إلى قيام 4 أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة، وبتقنيين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجدهم، وقام رجال الشرطة بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكوين تشكيل عصابي

وتوصلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيل عصابي والإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن محاولتهم غسل متحصلات الاتجار بقيمة بلغت 50 مليون جنيه.

كما أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف محمود عبد الله المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».