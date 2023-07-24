توقيع عقد أول مصنع أجنبي في المنطقة الاستثمارية الحرة بالفيوم

وقّعت محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، ممثلة في شركة «يازاكي» مصر للأنظمة الكهربائية، عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وقّع العقود، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس أحمد محمد كمال بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، بحضور المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

فتح مجالات جديدة للاستثمار

ويأتي توقيع العقود بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي، في إطار جهود الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة، لدفع عجلة الاقتصاد من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم.

تحسين مناخ الاستثمار

من ناحيته، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وقال وزير التنمية المحلية أنّ هناك متابعة دورية علي مدار الأسبوع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والهام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

تطوير كافة إدارات الاستثمار

وأشار اللواء هشام آمنة إلي جهود الوزارة في تطوير كافة إدارات الاستثمار في جميع المحافظات وتدريب وتأهيل العاملين بتلك الإدارات، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع المحافظات في حصر الفرص الاستثمارية علي أرض كل محافظة ليكون هناك خريطة واضحة بتلك الفرص، لمساعدة المحافظات في الترويج لها داخليًا وخارجيًا.

باكورة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وأكد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة للميزات التنافسية للمحافظات والعمل على تعزيزها ودعم الموارد للمساهمة في زيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع يعد باكورة قرارات المجلس الأعلي للاستثمار والرخص الذهبية التي منحتها الدولة لعدد من المستثمرين والشركات خلال الأسابيع الأخيرة، مشيداً بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الفرص الاستثمارية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.