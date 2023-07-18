مخرج «مغامرات جيمو»: المسرحية دمجت ممثلين من ذوي الهمم

كشف محمد عشري، المخرج، عن كواليس مسرحية «مغامرات جيمو»، التي يقوم بإخراجها، مشيرًا إلى أنها كانت مشروعا يحضرون له منذ أكثر من عام ونصف، وقدموها على مسرح الشمس، الذي يعتمد استراتيجية دمج ذوي الهمم في المجتمع المصري، مؤكدا أن النجاح يتمثل في أن يظهر العرض المسرحي بشكل طبيعي لدرجة أن المشاهد لن يعرف الفرق بين الممثل الطبيعي والآخر من ذوي الهمم.

وجود قامات موسيقية وفنية في المسرحية ساهم في نجاح العرض

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية «dmc»، أن المسرحية، نجحت في تقديم العرض المسرحي بدون ظهور أي فوارق بين الممثلين، مشيدًا بوجود قامات موسيقية وفنية في المسرحية ساهمت في نجاح العرض المسرحي.

ولفت إلى أن العرض المسرحي «مغامرات جيمو» يوصل رسالة عن الفن الحقيقي، ودور الفنان الحقيقي في الوصول بفنه لكل العالم، وأن الفنان الحقيقي هو الذي يقدم الخير لبلده ويجعلها تفخر به.