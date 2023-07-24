قصة النسخة الأصلية لفيلم «شمس الزناتي».. العظماء السبعة بنكهة مصرية

يستعد المخرج عمرو سلامة لتقديم تجربة سينمائية جديدة مع الفنان محمد إمام بإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وإخراج سمير سيف عام 1991، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم سوسن بدر، محمود حميدة، محمود الجندي، مصطفى متولى وغيرهم.

قصة فيلم «شمس الزناتي» الذي كتبها السيناريو والحوار مجدي هداية ليست النسخة الأصلية، لكنها مقتبسة من فيلم ياباني بعنوان «Seven Samurai» إنتاج عام 1954، من تأليف وإخراج أكيرا كوروساوا، وتدور أحداثه حول عدد من المزارعين اليائسين الذين يسعون لتوظيف «ساموراي» لمحاربة قطاع الطرق الذين سيعودون بعد الحصاد لسرقة محاصيلهم.

النسخة الأمريكية من Seven Samurai مخيبة للآمال

حقق الفيلم الياباني حالة واسعة من النجاح بعد طرحه في السينمات، بالصورة التي دفعت هوليوود إلى إعادة تقديم الفيلم ولكن في نسخة تناسب الجمهور الأمريكي، وبالفعل جرى نقل الأحداث من القرية اليابانية إلى الغرب الأمريكي في فيلم «The Magnificent Seven» من إخراج جون ستورجس عام 1960، وفقا لموقع «IMDB».

حقق الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت على الرغم من إعلان مخرج النسخة الأصلية أنه غير راضي عن النسخة الأمريكية، ووصفها بأنها «مخيبة للآمال على الرغم من كونها مسلية، ولكنه ليس Seven Samurai»، وهو الرأي الذي جاء في كتاب يضم مجموعة مقابلات مع المخرج الياباني بعنوان «Akira Kurosaw Interviews» للكاتب بيرت كاردولو.

وأغرى نجاح الفيلم عددا كبيرا من صناع السينما لإعادة تقديم الفكرة في أعمال مختلفة في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها «شمس الزناتي» في السينما المصرية حتى أصبح أحد أكثر الأفلام السينمائية المعاد صياغتها في تاريخ السينما.

معلومات عن فيلم «Seven Samurai»

يعتبر فيلم «Seven Samurai» من أعظم الأفلام وأكثرها تأثيرا في تاريخ السينما منذ صدوره، احتل مرتبة عالية باستمرار في قوائم النقاد لأعظم الأفلام، وجرى التصويت عليه أيضًا كأفضل فيلم بلغة أجنبية على الإطلاق في استطلاع نقاد «BBC» الدولي لعام 2018، كان تأثيره على صناعة السينما غير مسبوق خاصة مع عدد النسخ من الأفلام التي تقديمها عنه في سينمات وبلغات مختلفة حول العالم.