محمد رياض: حفل افتتاح مهرجان المسرح سيحتفي باسم عادل إمام كما يليق

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه بمجرد تلقيه تكليفا بتولي إدارة الدورة الـ16 للمهرجان، لم يجد أمامه أكبر وأفضل من اسم عادل إمام في مصر والعالم العربي، لاطلاقه على الدورة الحالية، ومن ثم تم التواصل مع أسرة الزعيم والتي رحبت بشدة بهذا الأمر.

وأضاف محمد رياض، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بدار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل الدورة السادسة عشر لمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي ستنطلق يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، إن إطلاق اسم الزعيم على هذه الدورة ليس تكريمًا ولكن احتفاء بهذه القيمة الفنية الكبيرة.

احتفال يليق بالزعيم عادل إمام في مهرجان المسرح القومي المصري

واستطرد «رياض» بقوله: هناك احتفالية كبيرة للفنان عادل إمام خلال حفل افتتاح المهرجان، وسيرى الجميع كيف نحتفي بأهم نجم مصري وعربي بحجم الزعيم.

انطلاق الدورة 16 لمهرجان المسرح يوم 29 يوليو

وتنطلق فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان القومي للمسرح المصري يوم 29 يوليو من الشهر الجاري بحفل الافتتاح وتستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس من الشهر المقبل وتحمل الدورة اسم الزعيم عادل إمام، وسيتم تكريم عدد من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، وخالد الصاوي، ورياض الخولي، ومحمد محمود، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داود، وسامي عبدالحليم، ورشد الشامي، ونهى برادة، ومحمد السيد عيد.