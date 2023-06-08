أحمد خالد موسى: نعقد جلسات مكثفة للتجهيز لفيلم شمس الزناتي

يستعد الفنان محمد إمام لإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» لوالده الزعيم عادل إمام، من إخراج أحمد خالد موسى، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد انتهاء محمد إمام من تصوير فيلمه «أبو نسب»، وفيلم «الأستاذ».

وتواصل «الوطن» مع أحمد خالد موسي، لمعرفة موعد بدء تصوير فيلم «شمس الزناتي»، إذ قال: «نعقد في الفترة الحالي جلسات مكثفة للوقوف على جميع تفاصيل العمل، والتحضير له بشكل جيد، والشركة المنتجة تتم التعاقدات مع باقي النجوم في الوقت الحالي، تمهيدًا لتحديد موعد التصوير».

تفاصيل فيلم «شمس الزناتي»

فيلم «شمس الزناتي» قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، وتدور أحداثه حول أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها، يسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعي شمس الزناتي والذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفي متولي، عبد الله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، رشدي المهدي، على عبد الرحيم، نهي العمروسي، سعيد طرابيك.