وزير التنمية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي المطور بأبشواي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي، ظهر اليوم الإثنين، وذلك عقب الانتهاء من الجولة التفقدية التي نظمها الوزير والمحافظ على عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تم الانتهاء منها في قرى مركز يوسف الصديق.

تفقدا سير العمل بالمبنى الجديد

عقب الافتتاح، تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور، المقام على مساحة 375 مترًا مربعًا، بتكلفة 2.2 مليون جنيهًا، وناقشا موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي، 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقي الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلًا عن عدد من المكاتب الخدمية.

تطوير المراكز التكنولوجية

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة.

كما حضر أيضًا كل من اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وأيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وهاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، رئيس اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.