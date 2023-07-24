«الأعلى للجامعات» يكشف قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددا من القواعد الخاصة بتنسيق الشهادات الفنية 2023، أبرزها عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة والتربية وتكنولوجيا التعليم في الجامعات، وفقا للشروط التي يضعها المجلس على اعتبار أنى الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى ماعدا عدد من الشعب .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح المجلس وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي عدم السماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية 3 سنوات، والمعاهد الفنية نظام 5 سنوات دفعتي 2021-2022، والذين جرى ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب التنسيق للكليات والمعاهد العام الماضي بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد للعام الجامعي 2023-2024.

وأكد الأعلى للجامعات أنه جرى توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يجرى احتسابها ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية 2022-2023، والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2023-2024.