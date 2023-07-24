قبول 4750 طالبا في تنسيق رياض الأطفال بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن قبول 4750 طالبا وطالبة في تنسيق مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2023/2024 بنطاق المحافظة، وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة، وذلك من إجمالي عدد طلاب متقدمين 9418 طالبا، عبر موقع التنسيق الإلكتروني للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمنوفية

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات لهذا العام في محافظه المنوفية، ليصبح 96 فصلا دراسيا بمدارس المحافظة، بواقع 13 فصلا زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس، بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين استجابة لمطالب أولياء الأمور، وحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمي.

كيفية معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمنوفية

ويمكن الحصول على نتيجة المدارس التجريبية بمحافظة المنوفية من الدخول على الرابط التالي هــنـا.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم، وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية، مشيرا إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة.