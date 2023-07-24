9 سبتمبر.. جلسة النطق بالحكم على معاوني مستريح السيارات في أسوان

حددت محكمة جنح مستأنف إدفو، في محافظة أسوان، موعد النطق بالحكم في القضية رقم 24010 لسنة 2022، وذلك يوم 9 سبتمبر المقبل، إذ يتم النظر في قضية 5 متهمين من معاوني طاهر الحصاوي، مستريح السيارات بإدفو.

وشهدت الجلسة الماضية حضور متهمين وغياب آخرين، وأثناء المحاكمة، سأل المستشار محمد ممدوح، رئيس المحكمة، المتهمين عن طبيعة عملهم مع مستريح السيارات بإدفو، ورد أحد المتهمين بأنهم كانوا يجمعون الأموال من الزبائن.

ووجهت النيابة لعدد من المستريحين اتهامات بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، وقد صدر قرار ضبط وإحضار ضدهم.

في وقت سابق أصدرت محكمة جنح إدفو حكمًا يقضي بمعاقبة المتهمين بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي يقدر بـ3000 جنيه.

أحكام ضد مستريح في أسوان

أدانت محكمة جنايات قنا 16 متهما في أسوان من ضمنهم مصطفى البنك مستريح المواشي، وطاهر الحصاوي مستريح السيارات، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير شرعية.

حكم بالسجن المشدد على مصطفى البنك

وكانت محكمة جنايات قنا قد أصدرت حكماً بالسجن 15 عاماً وغرامة قدرها 50 مليون جنيه على مصطفى البنك الشهير بـ مستريح إدفو، وحكماً بالسجن 15 عاماً على عبدالظاهر الحصاوي وحكماً بالسجن سنة على والده وأشقائه.

كما صدرت أحكام بالسجن 15 عاماً وغرامات مالية على باقي المتهمين، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير شرعية.

وتحصل المتهمين على مئات الملايين من المواطنين في محافظة أسوان بطريقة غير شرعية.