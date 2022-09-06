تأجيل محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان إلى جلسة 1 أكتوبر

أجلت محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك مستريح أسوان الشهير بـ«مستريح المواشي»، إلى جلسة 1 أكتوبر.

وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن هيئة المحكمة أجلت محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لاستكمال الطلبات السابقة من حضور الشهود والاستماع لأقوال رئيس مباحث الأموال العامة.

وشهدت جلسة المحاكمة في جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة.

كانت جهة التحقيق في محافظة أسوان، أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بجنايات قنا الاقتصادية، بسبب الاستيلاء على أموال نحو مليار جنيه عدد من الأهالي بالنصب والاحتيال.