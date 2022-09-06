رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تأجيل محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان إلى جلسة 1 أكتوبر

كتب:

رجب آدم
11:01 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان

محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان

أجلت محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك مستريح أسوان الشهير بـ«مستريح المواشي»، إلى جلسة 1 أكتوبر.

وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن هيئة المحكمة أجلت محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لاستكمال الطلبات السابقة من حضور الشهود والاستماع لأقوال رئيس مباحث الأموال العامة.

وشهدت جلسة المحاكمة في جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة.

كانت جهة التحقيق في محافظة أسوان، أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بجنايات قنا الاقتصادية، بسبب الاستيلاء على أموال نحو مليار جنيه عدد من الأهالي بالنصب والاحتيال.

اقرأ المزيد:

تفاصيل نصب مستريح أسوان مصطفى البنك على ضحاياه.. «من دقنه وافتله»

تحقيقات «مستريح أسوان»: 801 ضحية قدموا بلاغات ضد مصطفى البنك

محامي ضحايا مستريح أسوان: 250 شخص ينتظرون التصالح وسداد مستحقاتهم

عاجل.. تأجيل محاكمة مستريح أسوان لجلسة 6 سبتمبر لسماع شهود الإثبات

توقف جلسة محاكمة «مستريح أسوان» عقب تعرض رئيس المحكمة لأزمة صحية

محامي ضحايا مستريح أسوان: «البنك» ادعى أنه تاجر في المواشي بترخيص رسمي
بقلم رجب آدم