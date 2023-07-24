30 طالبا بكفر الشيخ يؤدون الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بـ«الضبعة النووية»

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن اليوم الأول للاختبارات الإلكترونية للراغبين في الالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، شهد تقدم 30 طالبا ضمن الاختبارات من أبناء كفر الشيخ الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والتي تستمر اليوم وغدا بمقر مركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ.

امتحانات مدرسة الضبعة النووية

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، في بيان، إن مدة الاختبارات للطلاب من أبناء كفر الشيخ تستمر على مدار يومين، والتي تطبق من خلال 4 جلسات في مواد «الرياضيات - اللغة الإنجليزية - العلوم - الاستعداد العقلي»، لافتا أن الحد الأدنى للمجموع للطلاب المتقدمين بالاختبارات والامتحانات للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية هو 260 درجة.

تفوق ونبوغ الطلاب المتقدمين

وأوضح وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن الطلاب المتقدمين لديهم نبوغ وفكر مستنير وتفوق دراسي أيضا من خلال حصولهم على أعلى الدرجات عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وهو الأمر الذي يدفعهم لاستكمال مسيرة الدراسة والتفوق فيما هو قادم.