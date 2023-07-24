«رياضة الإسكندرية»: نسعى لدعم ركوب الدراجات وجميع الرياضات بعروس البحر المتوسط

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تفتح آفاقا جديدة لدعم جميع الرياضات بعروس البحر الأبيض المتوسط ونظراً لأهمية رياضة الدراجات بين أطفال وشباب وفتيات الإسكندرية تم عقد لقاء مع كابتن فؤاد السعيد المدير الفني لمنتخب إسكندرية للدراجات، لبحث سبل تعاون ومشاركة فريق الدراجات في الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المديرية.

تعاون مشترك

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة، لـ«الوطن»، أن المديرية رحبت بمشاركة اتحاد الدراجات بالفعاليات التي تنفذها المديرية، كما وافقت على مشاركتهم في كل الاحتفالات خلال الفترة المقبلة في إطار التطوير والاهتمام بمجال الشباب والرياضة والسعي الدؤوب في خدمة كل قطاعات المجتمع السكندري تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بكل الاتحادات الرياضية وكل الألعاب.

اجتماع تنسيقي

وكانت الدكتورة صفاء الشريف قد التقت استقبلت صباح اليوم الاثنين بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فؤاد السعيد المدير الفني لمنتخب إسكندرية للدراجات، وبحضور إسلام دياب مدير تنفيذ الرياضة.

وتضمن الاجتماع بحث سبل تعاون ومشاركة فريق الدراجات في الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المديرية، ومن جانبها رحبت بمشاركة الاتحاد بالفعاليات التي تنفذها المديرية، كما وافقت على مشاركتهم في كل الاحتفالات خلال الفترة المقبلة.