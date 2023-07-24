تخصصات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. محط أنظار طلاب الثانوية

الذكاء الاصطناعي حديث العالم حاليا، نظرا لأنه تقنية تماثل الأداء البشري في إجراء المهام المختلفة، وأحيانا ما تتفوق عليه، من خلال سرعة إنجاز الأعمال بدقة تخلو من الأخطاء، وتعمل الحكومة المصرية على مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا الحديثة، ولذلك اتجهت الحكومة إلى إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ.

وجرى إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى الأولى في مصر بجامعة كفر الشيخ، وكانت ثاني كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وقت إنشائها في 2019، لتصبح محط أنظار طلاب الثانوية العامة حاليا.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وتوجد كلية الذكاء الاصطناعي في 9 جامعات بمحافظات مختلفة في القاهرة وطنطا وكفر الشيخ ودمهنور وبنها وحلوان والمنوفية والأقصر والزقازيق.

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي؛ 4 أقسام مختلفة، فضلا عن برنامج الذكاء الاصطناعى وهي:

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

- برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

-الروبوتات والآلات الذكية.

-تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- علوم البيانات.

ويهتم قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة؛ بالتقنيات والبرمجيات والخوارزميات، ويهتم قسم الروبوتات بتصنيع وتجميع الروبوتات المختلفة، كما يعمل القسم على إكساب الطلاب مهارات مبادئ الرؤية الاصطناعية والروبوتات.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي العام الماضي في جامعات مصر، لشعبة علمي علوم كالتالي:

- القاهرة 362 درجة

- كفر الشيخ 366 درجة

- المنوفية 360 درجة

- بنها 360 درجة

- حلوان 358 درجة

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي العام الماضى لشعبة علمى رياضة

- حلوان 338 درجة

- كفر الشيخ 338 درجة

- المنوفية 332 درجة

يشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل أغسطس القادم، بحسب ما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.