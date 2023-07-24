مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل موعد انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية، مؤكدة أن عملية التصحيح تجرى إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري لضمان النزاهة والشفافية.

تفاصيل مهمة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأضافت المصادر المسؤولة لـ«الوطن» أنه من المتوقع الانتهاء من تصحيح نتيجة الثانوية العامة غدا الثلاثاء 24 يوليو، موضحة أن درجات المواد التي جرى الانتهاء من تصحيحها مطمئنة ومبشرة للطلاب.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الثانوية العامة تجرى عملية رصد الدرجات ومراجعتها جيدا، تمهيدا لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانها رسميا للطلاب وأولياء الأمور.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور رضا حجازي أن كل طالب في الثانوية العامة يحصل على حقه كاملاً، موضحا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وبتنسيق كامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وجات نسب النجاح كالآتي:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر.

أما عن نتيجة الثانوية العامة تُقدم «الوطن» إمكانية الحصول عليها، حيث يمكن للطالب كتابة رقم جلوسه واسم المحافظة والشعبة في رابط النتيجة، حتى يحصل عليها مجرد إعلانها رسميا مباشرة.