أماكن وأسعار 5 شواطئ آمنة للسباحة في الإسكندرية (فيديو)

يزداد الإقبال على شواطئ الإسكندرية خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتبعه حاجة الأسر إلى معرفة أكثر شواطئ الإسكندرية أمانا لهم ولأطفالهم تجنبا للغرق، وهي الشواطئ التي يوجد بها حواجز للأمواج.

وتستعرض السطور التالية تفاصيل الشواطئ الآمنة في الإسكندرية، من حيث الأسعار والعناوين، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

شواطئ آمنة في الإسكندرية

وتتميز الشواطئ الآمنة بوجود حواجز للأمواج، ما يجعل السباحة بها آمنة عن غيرها من شواطئ الإسكندرية، فالسباحة بها أشبه بحمام سباحة كونها مياها هادئة ليس لها مخاطر على الأطفال.

أسعار وعناوين شواطئ آمنة في الإسكندرية

ويوجد بالإسكندرية 5 شواطئ آمنة للسباحة وهي:

- شاطئ ميامي العام بمنطقة ميامي، سعر التذكرة 5 جنيهات.

- شاطئ الإسكندر بمنطقة العصافرة، سعر التذكرة 10 جنيهات.

- شاطئ إيناس حقي بمنطقة سيدي بشر، سعر التذكرة 10 جنيهات.

- شاطئ إسحق حلمي أمام شارع محمد نجيب، سعر التذكرة 15 جنيها.

- شاطئ السرايا أمام شارع محمد نجيب، سعر التذكرة 5 جنيهات.