«إكسترا نيوز»: إقبال الزوار على العلمين الجديدة يعكس مكانة مصر السياحية

قالت جاكلين ماهر، موفدة مدينة العلمين الجديدة، إن القوات الجوية قامت بعرض في سماء مدينة العلمين الجديدة بالأمس تزامنا مع ذكرى ثورة الـ23 من يوليو، وجاء ذلك بالتعاون مع دولة الإمارات، وامتد العرض الجوي على مدار ساعات، مشيرة إلى مشاركة كبيرة من المواطنين والزوار في الاحتفال بتلك الذكرى والفعاليات التي تشهدها المدينة.

إقبال ضخم من المواطنين والزوار

وأضافت «ماهر»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إقبال المواطنين والزوار الأجانب والعرب على مهرجان مدينة العلمين ضخم ويعكس مكانة مصر السياحية المميزة، متابعة: «كان هناك استعراض بالمظلات مع رفع الأعلام المصرية، فضلا عن الاستعراض في البحر الأبيض المتوسط والاعتماد على السفن المختلفة».

تسهيلات كثيرة لحجز تذاكر الحفلات

وأكدت، توافد الزوار والمواطنين على مدينة العلمين الجديدة لحضور مختلف الفعاليات والاحتفالات سواء الثقافية أو الرياضية او الغنية، مشيرة إلى أنه من المقرر إقامة حفل الفنان أحمد سعد يوم الخميس المقبل، لإحياء هذه الأمسية الاستثنائية، موضحة أن هناك تسهيلات كبيرة لحصول المواطنين على تذاكر من خلال موقع «تذكرتي».