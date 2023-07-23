مراسلة مساء dmc: يمكن رؤية الأسماك في بحر العلمين الجديدة بالعين المجردة

يقدم برنامج مساء dmc الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، سهرة خاصة من مدينة العلمين.

مساحة ممشى العلمين السياحي

واستعرضت مراسلة مساء dmc هدير جميل، تفاصيل الممشى السياحي لمدينة العلمين الجديدة، وقالت أن الممشى السياحي بطول 14 كيلومترا، وتم تنفيذ نصف المسافة فقط، وقالت إن المشروع ينقصه 7 كيلومترات وأنه نفس طول كورنيش الإسكندرية، وأنه على مدار الــ24 ساعة مهما كانت درجة الحرارة توجد به حياة ورغم ازدحامه إلا أنك تشعر فيه بالرقي.

وأضافت أن البحر في العلمين لا يحتاج للغطس من أجل رؤية الأسماك، ولكن نستطيع رؤيتها بالعين المجردة.

تفاصيل ممشى العلمين

وعن تفاصيل الممشى، قالت إن هناك عدد كبير من الكافيهات بطول الممشى، بالإضافة إلى مول ويوجد هناك منطقة الأرينا والأبراج الشاطئية بطول الممشى وأن الوحدات المتواجدة بالعلمين تتوافر بها خدمات تنظيف وصيانة واستثمار الوحدات الممتلكة، وأن الممشى به مكان مخصص للدراجات.