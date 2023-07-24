كاهن كنيسة بـ«العلمين الجديدة»: المدينة شهدت تحولا كبيرا خلال 3 سنوات

قال القس ماركوس ميخائيل، كاهن كنيسة القديسة مارينا بمدينة العلمين الجديدة، إن المدينة بها كنيسة رئيسية، هي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالساحل الشمالي في الكيلو 106، والتي بنيت بقرار جمهوري.

أما الكنيسة الثانية فهي كنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي، في الكيلو 110، وتتولى الدولة أمر بنائها، وهي في المرحلة الأخيرة من الإنشاء، بحسب القس ماركوس ميخائيل لـ«الوطن».

عمارتان بالتقسيط لإقامة المغتربين

وأشار القس ماركوس إلى كنيسة السيدة العذراء بقرية مصر الجديدة، في الكيلو 73 على طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، ويُصلى بها خلال فترة الصيف فقط، وهي عبارة عن فيلا من طابقين، بها دور مخصص للصلاة.

وأشار إلى أن هناك تعاون من قبل جهاز مدينة العلمين مع الكنيسة، حيث حصلت الكنيسة على عمارتين بالتقسيط في أحد المدن السكنية بالمدينة، لخدمة المغتربين بالمدينة والعمال بالكنيسة والخدام.

وتابع كاهن كنيسة القديسة مارينا بمنطقة العلمين، أن الكنيسة رعويا تتبع الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والساحل الشمالي والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقوم الأنبا باخوميوس قبيل افتتاح كنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي بمدينة العلمين الجديدة برسامة آباء كهنة للخدمة بالكنيسة من الخدام بكنيسة الشهيدة مارينا بالساحل الشمالي.

المدينة الزائرين للسياحة والتسوق

وأوضح، أنه يخم الكنيسة منذ خمس سنوات، حيث كانت المدينة في البداية صحراء خالية، ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولا كبيرا، حيث بنيت مدن سكنية وجامعات على أعلى مستوى، فضلا عن إنشاء الأكاديمية البحرية، وبها عدد من التخصصات، وكذلك جامعة أهلية وسكن للطلاب المغتربين ومتحف للآثار لجذب الأجانب الذين يأتون لزيارة مقابر الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية من دول الحلفاء والمحور.

وقال، إنه جرى إقامة كورنيش وفنادق وأبراج سياحية ومدينة ترفيهية، وبحيرات، وتستقبل المدينة حاليًا زائرين للسياحة والتسوق، ومستثمرين من مختلف الدول للاستثمار بها في قطاع الصناعة والسياحة والتجارة.