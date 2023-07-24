تعديل ترسيم الحدود بين مطروح ومحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ترسيم الحدود بين محافظة مطروح وعدة محافظات أخرى وهي الجيزة والإسكندرية والبحيرة، في إطار القرار الجمهوري 96 لسنة 2023 بشأن تدقيق ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، في ضوء البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، وأعمال تشكيل اللجنة المختصة من الجهات المعنية بمحافظة مطروح.

تعديل ترسيم الحدود بين مطروح والمحافظات

وناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مقترحات تعديل ترسيم الحدود الإدارية بين محافظة مطروح والمحافظات المجاورة خاصة مع محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة، والمسارات المقترحة، خلال اجتماع عقد برئاسة المحافظ بديوان محافظة مطروح، وبحضور رؤساء المدن والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

متابعة الترسيم مع المحافظات

وأوضح محافظ مطروح، في بيان، أنّه سيتابع باستمرار التنسيق مع المحافظات المجاورة والتي سيتم تغيير الحدود معها والتي تتمثل في البحيرة الإسكندرية والجيزة، والاستماع لكل الآراء والمقترحات بما يصب في الصالح العام للدولة ويحقق مزيدا من التيسيرات للمواطنين، من أهالي محافظة مطروح، وأهالي جميع المحافظات المجاورة على حدود مطروح.

يذكر أن محافظة مطروح تقع في أقصي شمال غرب مصر، وتحدها محافظات الإسكندرية والبحيرة والحيزة، والوادي الجديد.