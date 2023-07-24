تفاصيل حريق مصنع للأثاث بالقليوبية.. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن التحقيقات الأولية في حريق مصنع العبور للأثاث المكتبي كشفت أنه صادر للمصنع رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاعه، مشيرا أنه توجه لموقع نشوب الحريق بالدور الثالث والرابع بمبنى المصنع في المنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى السلام.

حريق مصنع للأثاث في العبور

وكانت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مصنع للأثاث المكتبي للمنطقة الصناعية بالحي السابع في الساعة 11:30 صباح اليوم، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مصنع الأثاث صادر له رخصة مؤقتة

وأوضح محافظ القليوبية أن المصنع صادر له رخصة مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية لحين تقنين أوضاعه، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية لمعرفة أسباب الحريق.