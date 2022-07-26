محافظ القليوبيه يشهد اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للتدريب بمركز سقارة

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إختبارات تحديد المستوى للمرشحين للدورات التدريببية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2022-2023، وقد إلتقى "الهجان" مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المرشحين للدورات التدريبية وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ .

تحديد المستوي لدورة قادة المستقبل

وقد تناولت اليوم إختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل والذي ترشح لها 32 موظف، ودورة الحاسب الآلي 8 موظفين، ودورة «TOT»دورة إعداد المتدربين لـ 13 موظفين، بالإضافة إلى 6 موظفين لدورة GIS «نظم المعلومات الجغرافية»، ودروة اللغة الإنجليزية التى ترشح لها 9 موظفين، ودورة PMP « إدارة المشاريع» ترشح لها عدد 7 موظفين، كما تناول اليوم اختبار لدورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني بعدد 2 مرشحين، ودورة تحليل البيانات SPSS «التحليل الإحصائي» ترشح لها عدد 5 ، وأيضا دورة الجرافيك وترشح لها عدد 2 موظف.

بناء القدرات للقيادات المحلية

وأوضح المحافظ أن التدريب وبناء القدرات يساعد في تنمية المهارات والقدرات لدى العاملين مما يساعد فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن.

وأضاف الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات السادة العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية، مما يساعد فى بناء صف ثان من القيادات.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، لبناء القدرات وإختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة مع وضع خطة إختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشة العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة.

ونفذت الوزارة من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة 126 دورة تدريبية خلال العام التدريبى 2021 / 2022، لـ 5509 متدربين من كافة المحافظات و وبإجمالى 788 يوم تدريبي ، خلال 159 أسبوع تدريبي.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم و تدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.