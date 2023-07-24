سيمون تحتفل بنجاح حفلها في ساقية الصاوي

أشادت الفنانة سيمون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم أمس في ساقية الصاوي، ورفع شعار كامل العدد؛ إذ شهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الشباب.

سيمون تنشر صورا من الحفل

ونشرت سيمون صورا من الحفل، وعلقت عليها: «طبعا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قولت كفاية أن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيا والأهم، أنا بغني وبفرح أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار حبايبي ربنا معاهم لازم كلنا نحب ونحس ببعض الحياة هتبقي أجمل بينا لينا ديما».

آخر أعمال سيمون

وطرحت سيمون، مؤخرا، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان «اتغير علشاني»، ضمن أحداث فيلم «بدلة وفستان» لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكري، كلمات روماني سعد.

وتقول كلمات الأغنية: «اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو أتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر».