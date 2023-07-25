منصة «ديزني+» تطلق مجموعة جديدة من الأعمال الكورية واليابانية

تستعدّ منصة «ديزني+»، لإطلاق مجموعة رائعة جديدة لمحبي الأعمال الكورية واليابانية، تضم أكثر من 20 عرضا، تتنوع بين الدراما والرومانسية والجريمة والإنيميشن والوثائقيات الموسيقية، حيث سيتم عرض المجموعة المختارة بعناية من الأعمال الأصلية والقصص الجذابة، لأول مرة بشكل حصري على منصة «ديزني+» ابتداءً من الآن وحتى عام 2024 وما بعده.

عرض مسلسل (Moving)

ويتصدّر قائمة الأعمال الكورية القادمة على «ديزني+»؛ مسلسل (Moving)، المستوحى من مسلسل الأنيميشن الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، للمؤلف الكوري المعروف كانغ فول، وهو بطولة ريو سونغ ريونغ، وهان هيوجو وزو إنسونغ، في قصة مشوّقة حول مجموعة من الأشخاص ذوي القدرات الخارقة، الذين يهربون من القوات الحكومية، بينما يقوم قاتل غامض بملاحقتهم بعد إرساله للقضاء عليهم جميعا، ومن المقرر عرضه حصريا على ديزني+ في 9 أغسطس.

عرض مسلسل (The Worst of Evil)

وسيكون محبّو الجريمة والأعمال البوليسية، على موعد مع التشويق من خلال مسلسل (The Worst of Evil)، الذي يروي قصة زعيم عصابة يعيش في سيول في تسعينيات القرن الماضي، ويعمل مع عصابته على ترويج مخدر جديد قوي يطلق عليه اسم (جانجام كريستال) في نوادي المدينة، ولمعرفة مصدر هذا المخدر، يتمّ تجنيد ضابط الشرطة الريفي بارك جونمو للقضاء على شبكة الإتجار من الداخل.

ومن المقرّر عرض المسلسل الذي يشارك في بطولته، جي تشانغووك؛ وبطل مسلسل لعبة الحبار، وي هاجون، إلى جانب وليم سيمي، حصريا على «ديزني+» في وقت لاحق من هذا العام.

كما يمنح مسلسل (Vigilante) المشاهدين، المزيد من الإثارة من خلال قصّته التي تركّز على الطالب المتفوق في أكاديمية الشرطة جي يونغ، البارع في فنون الدفاع عن النفس، الذي يعاني منذ أكثر من عقد من الزمن من صدمة رؤية والدته، التي قُتلت أمامه من قبل شخص غريب.

أمّا محبّو الرومانسية فسيكونون على موعد مع الجزء الثاني من (Soundtrack) الذي لقي جزأه الأول عام 2022 إعجاب الجماهير بقصته المؤثرة، حيث يعود المسلسل في أواخر العام الجاري بقصة جديدة عن حبيبين شابين ينفصلان بعد قصة حب دامت 6 سنوات، ثم يتم لم شملهما مرة أخرى.

والمسلسل من بطولة كيوم سايروك وستيف سانغهيون نوه، ومن إخراج كيم هيوون، الذي أخرج الجزء الأول الناجح من المسلسل.

ومن خلال سلسلة وثائقية موسيقية، تُستكمل الرحلة المذهلة لنجوم البوب في القرن الواحد والعشرين (BTS) يأتي (BTS Monuments: Beyond The Star) في إطار التعاون بين ديزني+ وHYBE، حيث ستعرض السلسلة- من خلال مكتبة ضخمة من الموسيقى ومقاطع الفيديو على مدار السنوات التسع الماضية- الحياة اليومية لأعضاء الفرقة وأفكارهم وخططهم، وهم يستعدون للفصل الثاني من نجاحهم.

ومع كثير من الكوميديا والأكشن يأتي المسلسل الخيالي (Han River Police)، بطولة كون سانغوو وكيم هيوون، ليعرض الأحداث الصاخبة التي تشهدها فرقة شرطة نهر هان في سيول أثناء دورياتها على الممرات المائية، واستجابة أعضاء الفرقة لحالات الطوارئ بما في ذلك التهديدات الإرهابية والحوادث وغير ذلك.

مسلسل (Dragons of Wonderhatch)

ولمحبّي الفنتازيا، يأتيكم (Dragons of Wonderhatch) في قصة هجينة تدور في كل من «العالم الحقيقي» وأرض الإنمي المسماة أوبانانتا، حيث يعيش التنانين والبشر معا، ويروي المسلسل قصة في بُعد آخر عن ناغي، وهو طالب في المدرسة الثانوية يشعر بعدم الانتماء إلى محيطه، ويلعب أدوار البطولة في المسلسل سينا ناكاجيما ودايكن أوكودايرا وماكينيو.